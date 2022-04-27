Доктор Мясников заявил, что храп может являться опасным симптомом

Популярный российский телеведущий, врач-терапевт Александр Мясников заявил, что мужской храп может быть чреват опасными последствиями. Он может спровоцировать повышенное давление, скачки уровня сахара в крови, а также низкую потенцию. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Храп возникает в основном у людей, которые имеют проблемы с лишним весом. Мягкие ткани верхнего неба на какое-то время перекрывают поток воздуха в легкие пути, из-за чего и возникает звук.

Врач объяснил, что такое состояние может спровоцировать повышение уровня сахара в крови, а также вызвать ряд других проблем.

«У таких людей может быть эректильная дисфункция», — пояснил специалист.