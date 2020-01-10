Доктор Мясников: вирус из Китая может дойти и до нас

Доктор Мясников рассказал, почему так опасен новый вирус, бушующий в Китае. Отмечается, что число заболевших исчисляется уже десятками.

«Любые такие вирусы чем опасны? У нас нет от них лекарств — вообще. Это не первый китайский вирус, не второй и не третий. Были вспышки атипичной пневмонии в Саудовской Аравии, там от верблюдов это передавалось, сейчас в Китае, в Китае тоже не первый раз. Обычно, слава богу, это люди заражаются вокруг, 40–100 человек. Там 70% смертность, выживает из 100 человек около 20, остальные умирают, и все это само локализуется. Почему именно Китай? Потому что все опасные мутации, в частности гриппа, идут из Китая. Слишком близко соседствуют птица, человек и свинья», — объяснил врач.

По словам Мясникова, «звериные» вирусы относительно безопасны. Реальная опасность появится, когда болезнь начнет передаваться от человека к человеку. Необходимо понимать, что мутации вируса происходят постоянно, и человечество «в паре мутаций от трагедии».

«Лично я не уверен, что мы не перешли эту черту. Для начала надо вдохнуть, выдохнуть и понять, что угроза существует. Угроза куда более реальная, чем атомная война или, допустим, та же онкология и сердце. Она идет, она наступает, надо просто понять. Поняв, мы должны защититься хотя бы от того, что у нас есть. От тех инфекционных заболеваний. Тот же грипп, имеется в виду сезонный. Та же корь, та же прививка от вируса папилломы человека. Начать прививаться вообще. И мы должны заниматься определенной гигиеной. У нас в голове этого нет. Мы чихаем, идем на публику. Посмотрите на китайцев — они в масках ходят. Не от хорошей жизни ходят в масках. Они иначе перемрут там все», — заключил доктор.