21 августа 2023, 16:13
Доктор Мясников: употребление БАДов — это попытка заменить правильное питание
Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что БАД — это попытка заменить правильное питание.
По его словам, польза этих веществ для организма весьма спорна. Добавки содержат концентрированные микроэлементы, которые и так должны быть в пище.
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«Важно, чтобы врач точно знал, что вы принимаете. <…> Многие БАДы распадаются по той же ферментной цепочке и могут пересекаться с лекарствами, которые вы принимаете», — добавил медик.
Ранее издание РБК сообщило, что Минэкономразвития отклонило предложение Национального союза защиты прав потребителей по вводу пошлин на импорт БАДов из так называемых недружественных стран.
Доктор Александр Мясников
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