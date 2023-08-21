Здоровье 21 августа 2023, 16:13 Доктор Мясников: употребление БАДов — это попытка заменить правильное питание

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Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что БАД — это попытка заменить правильное питание.

По его словам, польза этих веществ для организма весьма спорна. Добавки содержат концентрированные микроэлементы, которые и так должны быть в пище.

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«Важно, чтобы врач точно знал, что вы принимаете. <…> Многие БАДы распадаются по той же ферментной цепочке и могут пересекаться с лекарствами, которые вы принимаете», — добавил медик.

Ранее издание РБК сообщило, что Минэкономразвития отклонило предложение Национального союза защиты прав потребителей по вводу пошлин на импорт БАДов из так называемых недружественных стран.