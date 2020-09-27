Доктор Мясников указал на главные ошибки при правильном питании
Также лучше отказаться от сладостей с фруктозой, которыми многие пытаются заменять традиционные десерты с сахаром. По мнению Мясникова, эффект от такой замены будет слабый: фруктоза тоже вызовет повышение уровня инсулина и резистентность организма к нему. В итоге такие сладости также приведут к ожирению и диабету.
Раскритиковал доктор и современные кукурузные хлопья. По его мнению, сейчас их делают из рафинированной муки. Они совершенно бесполезны. Также, как и кукурузная полента.
«Это чистые углеводы, ноль клетчатки, ну в общем, короче, крахмал», — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Еще один продукт, который не так полезен, как кажется — ээто кисломолочка. Мясников уверен, что из-за большого срока годности в ней пропадают пробиотики. А значит, никакой пользы для желудка такие продукты не принесут.