Доктор Мясников указал на главные ошибки при правильном питании

Популярные смузи не очень полезны для здоровья, потому что содержат слишком много сахара. Лучше есть натуральные фрукты и овощи, так лучше усваивается клетчатка, уверен врач и телеведущий Александр Мясников.

Также лучше отказаться от сладостей с фруктозой, которыми многие пытаются заменять традиционные десерты с сахаром. По мнению Мясникова, эффект от такой замены будет слабый: фруктоза тоже вызовет повышение уровня инсулина и резистентность организма к нему. В итоге такие сладости также приведут к ожирению и диабету.

Раскритиковал доктор и современные кукурузные хлопья. По его мнению, сейчас их делают из рафинированной муки. Они совершенно бесполезны. Также, как и кукурузная полента.

«Это чистые углеводы, ноль клетчатки, ну в общем, короче, крахмал», — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Еще один продукт, который не так полезен, как кажется — ээто кисломолочка. Мясников уверен, что из-за большого срока годности в ней пропадают пробиотики. А значит, никакой пользы для желудка такие продукты не принесут.