Доктор Мясников: среди врачей тесты на антитела к COVID-19 обязательны

Доктор обратил внимание на то, что эти тесты не самые дешевые. Он напомнил, что они только появились и предназначены для врачей и медперсонала, которые должны понимать, заразятся они или нет, и могут ли ходить к больному. По его мнению, для врачей эти тесты обязательны, поскольку они снижают риски.

«Врач сегодня находится в местах наибольшей концентрации вируса, и, как мы знаем, сегодня каждый десятый погибший от COVID-19 — это медик», — уточнил собеседник информагентства.