Доктор Мясников счел ожирение опасней коронавируса. Видео

Мир уже охватила незаметная, но намного более опасная, чем коронавирус, эпидемия ожирения. Лишний вес приводит к инфаркту, инсультам, диабету и онкологическим заболеваниям. Ожирением страдают 40% жителей земли.

Такое мнение врач и телеведущий Александр Мясников высказал в эфире собственной программы на канале «Россия 1».

«За год наравне с 1,5 миллиона жертв COVID-19 от голода умерло 10 миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением, — более 20 миллионов человек», — отметил Мясников.

Сравнивая эти цифры, он подчеркнул, что такие потери никакому ковиду не снились. По мнению врача, влияние на склонность к набору веса имеют привычки родителей и наличие у одного из них диабета.

Ранее Александр Мясников признался, что никогда не верил в искусственное происхождение коронавируса. Однако тот факт, что его распространение не укладывается в предсказуемую схему распространения, заронил в нем сомнения, что ситуация развивается по «законам природы».