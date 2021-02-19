Доктор Мясников развеял миф о вреде кофе для сердечников

Убеждение, что кофе нельзя пить при проблемах с сердцем, — это миф. Иногда этот напиток спасает от инфаркта и аритмии, рассказал в эфире канала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

«Я много раз говорил, и в недавних передачах, и так далее: люди, ну поймите, кофе не вреден для сердечников. Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия. <…> Пейте кофе, если любите», — заявил Мясников.

Врач добавил, что в день можно выпить две-три кружки кофе. Чуть больше могут себе позволить люди с проблемами с печенью, так как бодрящий напиток оказывает на орган целебное воздействие. По словам Мясникова, кофе помогает при подагре, болезни Паркинсона, остеопорозе и онкологических заболеваниях.

На прошлой неделе доктор Мясников предупредил, что ожирение может привести к инсульту и инфаркту. Он напомнил, что избыточная масса тела есть у 2,6 миллиарда человек. Это 40% населения Земли. Помимо проблем с сердцем и сосудами, на фоне ожирения может развиться нечувствительность к инсулину.