Здоровье 13 марта 2023, 18:38 Доктор Мясников разъяснил, почему медики выступают против перехода на летнее время

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Теледоктор Александр Мясников в своем Telegram-канале написал, что медики высказываются против переходов на летнее и зимнее время, поскольку живые организмы тесно связаны с «солнечным» временем. Об этом сообщило utro.ru.

Мясников обратил внимание на то, что все физиологические процессы подчиняются «циркадным» суточным ритмам.

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«Выработка гормонов, температура тела, пищеварение, активность нервной системы, метаболизм- буквально все подчиняется внутренним биологическим часам, которые настроены по солнцу», — перечислил врач.

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Он рассказал, что в США на примере анализа более 700 тысяч случаев ДТП выяснилось, что число аварий возросло на 6% в первые две недели перехода на летнее время. А за одну неделю в Швеции увеличивается количество инсультов и инфарктов.

«В итоге американцы, проанализировав миллионы историй болезней онкобольных, сопоставили все с изменением времени и пришли к выводу, что переход на летнее время „возможно, является канцерогеном для человека“», — заключил Мясников.