Здоровье 04 июля 2023, 23:48 Доктор Мясников рассказал, почему опасно есть медвежье мясо Доктор Мясников заявил, что из-за медвежьего мяса можно заболеть трихинеллезом

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Не стоит есть медвежье мясо, так как оно является опасным для здоровья. Такой информацией поделился врач и телеведущий Александр Мясников, сообщила «СвободнаяПресса».

По словам медика, любой охотник знает, что употреблять медвежье мясо в пищу нельзя. Из-за него можно заразиться трихинеллезом, тромбоэмболией, пневмонией. Существует также риск летального исхода.

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«Трихинеллез распространен на территории бывшего Советского Союза — в Румынии, например, и даже в Африке, где любят есть диких животных», — заявил врач.