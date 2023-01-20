20 января 2023, 14:13
Доктор Мясников рассказал, почему не стоит употреблять молочный шоколад
Доктор Мясников: плитка молочного шоколада является вредным продуктом
Известный врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с телеканалом «Царьград» рассказал, какой шоколад можно употреблять в пищу, не опасаясь возможных проблем со здоровьем.
По словам медика, плитки молочного шоколада и всевозможные батончики являются вредным продуктом, поскольку в них содержится много сахаров, трансжиров и консервантов.
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Мясников добавил, что шоколад должен быть черным и содержать не менее 70% какао бобов.
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«Квадратик от такой „правильной“ плитки или небольшая чашка горячего шоколада в день принесет организму не только удовольствие, но и реальную пользу!» — процитировал Daily Moscow Мясникова.
Врач также отметил, что перед покупкой шоколада необходимо прочитать состав продукта. На этикетке должно быть указано, какой процент какао содержится в 100 граммах плитки.
Ранее Александр Мясников рассказал, как правильно перейти на вегетарианство.
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Доктор Александр Мясников
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