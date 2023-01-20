Здоровье 20 января 2023, 14:13 Доктор Мясников рассказал, почему не стоит употреблять молочный шоколад Доктор Мясников: плитка молочного шоколада является вредным продуктом Unsplash

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Известный врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с телеканалом «Царьград» рассказал, какой шоколад можно употреблять в пищу, не опасаясь возможных проблем со здоровьем.

По словам медика, плитки молочного шоколада и всевозможные батончики являются вредным продуктом, поскольку в них содержится много сахаров, трансжиров и консервантов.

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Мясников добавил, что шоколад должен быть черным и содержать не менее 70% какао бобов.

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«Квадратик от такой „правильной“ плитки или небольшая чашка горячего шоколада в день принесет организму не только удовольствие, но и реальную пользу!» — процитировал Daily Moscow Мясникова.

Врач также отметил, что перед покупкой шоколада необходимо прочитать состав продукта. На этикетке должно быть указано, какой процент какао содержится в 100 граммах плитки.

Ранее Александр Мясников рассказал, как правильно перейти на вегетарианство.