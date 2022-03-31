Доктор Мясников рассказал о пользе кофе для печени и сердца

Кофе благоприятно сказывается на работе некоторых органов. Осоебнно этот напиток полезен для здоровья печени и сердца. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на эфир программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

Кофе предотвращает развитие цирроза печени, а также сердечных заболеваний. При этом кофеин является одним из самых распространенных стимуляторов. Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал чаще употреблять этот напиток для борьбы с популярными заболеваниями.

«Он уменьшает (риск) инфаркта, он уменьшает аритмию, он даже гипертоникам полезен, если для них это привычный напиток», — рассказал медик.

Ранее доктор Мясников опроверг миф об обязательном приеме витамина C при простуде. По его словам, это вещество не способно повлиять на течение заболевания.