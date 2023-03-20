20 марта 2023, 17:12
Доктор Мясников рассказал, какой сок опасен для диабетиков
Доктор Мясников посоветовал диабетикам отказаться от виноградного сока
Виноградный сок может быть крайне опасен для здоровья. Такой информацией поделился врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщило ИА НСН.
Медик пояснил, что такой сок значительно повышает риск развития сахарного диабета. Кроме того, он вредит здоровью людей, которые уже столкнулись с таким заболеванием.
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При этом виноград в чистом виде употреблять можно. Он принесет здоровью лишь пользу.
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Диабет
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