Здоровье 20 марта 2023, 17:12 Доктор Мясников рассказал, какой сок опасен для диабетиков Доктор Мясников посоветовал диабетикам отказаться от виноградного сока

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Виноградный сок может быть крайне опасен для здоровья. Такой информацией поделился врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщило ИА НСН.

Медик пояснил, что такой сок значительно повышает риск развития сахарного диабета. Кроме того, он вредит здоровью людей, которые уже столкнулись с таким заболеванием.

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При этом виноград в чистом виде употреблять можно. Он принесет здоровью лишь пользу.

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