Доктор Мясников рассказал, какие лекарства провоцируют диабет | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 15:40 Доктор Мясников рассказал, какие лекарства провоцируют диабет Доктор Мясников заявил, что мочегонные препараты могут вызвать сахарный диабет

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Некоторые лекарства способны спровоцировать развитие диабета. Теледоктор Александр Мясников рассказал, к каким препаратам стоит относиться с осторожностью. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Эксперт пояснил, что к подобным средствам относятся стероидные гормоны, мочегонные средства и статины. Кроме того, риск диабета повышают лекарства для лечения СПИДа и препараты для гипертоников.

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«Эти лекарства могут при длительном применении приводить к увеличению шансов диабета», — заметил медик.

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