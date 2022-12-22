Здоровье 22 декабря 2022, 14:06 Доктор Мясников рассказал, какие лекарства наиболее вредны для зубов Доктор Мясников: бесконтрольный прием бисфосфонатов может привести к раку

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Известный доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что бесконтрольный прием препаратов бифосфонатов опасен для зубов и может привести к раку.

Как правило, врачи назначают эти лекарства для лечения остеопороза и укрепления костей.

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Из-за бифосфонатов может возникнуть саркомы нижней челюсти, отметил доктор.

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«Когда вы идете к стоматологу на хирургию, вы должны заранее отменять бисфосфонаты. И всегда предупреждать об этом доктора», — процитировало utro.ru специалиста.

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