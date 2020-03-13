Доктор Мясников рассказал, как защититься от вирусов без лекарств
Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о способах защиты от вирусных инфекций без покупки лекарственных препаратов. Специалиста процитировало ИА Nation News.
Мясников напомнил, что здоровый образ жизни укрепляет иммунитет, а организм людей, которые курят, употребляют алкоголь и ведут сидячий и неспортивный образ жизни, более подвержен риску подхватить тот или иной вирус.
«Вирус особенно опасен для пожилых, хроников, людей с вредными привычками», — обратил внимание доктор.
Он признался, что не боится вирусных инфекций, так как вакцинируется, занимается спортом и закаляется, ныряя в прорубь.
«И я не верю, что меня может свалить какая-то простуда», — подчеркнул доктор.