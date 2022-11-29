Здоровье 29 ноября 2022, 19:10 Доктор Мясников рассказал, как защититься от менингита Доктор Мясников рассказал, что от вызывающих менингит бактерий есть прививка

Читать 360tv в

Врач Александр Мясников рассказал о способах защиты от менингита. Он уточнил, что все зависит от причин, вызвавших заболевание, сообщила «Общественная служба новостей».

По словам эксперта, менингит может быть бактериальным. Его обычно провоцируют менингококк или пневмококк, от которых есть прививка.

Реклама

Вирусный менингит может возникнуть в результате совершенно любого вируса, уточнил Мясников. Например, после гриппа или коронавируса. Стоит сделать прививку от этих инфекций, чтобы избежать тяжелых осложнений, заключил он.

Реклама