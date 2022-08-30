Доктор Мясников рассказал, как сохранить здоровье в осенний период

После окончания лета организм человека перестраивается, замедляется метаболизм, меняется гормональный фон. Чтобы поддержать организм в осенний период, нужно тщательно следить за здоровьем и не допускать падения иммунитета, рассказал Общественной службе новостей врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников.

Чтобы сохранить высокий уровень иммунитета, нужно ограничить потребление алкоголя и вредной пищи, следить за калорийностью рациона. Физическая активность должна быть на уровне — врач посоветовал заниматься физкультурой по 40 минут не менее пяти раз в неделю. Также полезно будет обливаться холодной водой для закаливания.