Здоровье 02 марта 2023, 12:59 Доктор Мясников рассказал, как снизить риск возникновения рака

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Онкологические заболевания занимают второе место по летальности после инфарктов, но возникновение рака можно предупредить или хотя бы снизить риски его развития. Об этом сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на доктора Александра Мясникова.

Он подчеркнул, что в настоящее время разработано много вакцин от различных заболеваний, провоцирующих развитие рака. В частности, добавило Utro.ru, от гепатитов и вируса папилломы человека. Но от рака мозга и других органов прививок нет. Поэтому главное правило — это следить за своим питанием и образом жизни.

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«Правильно питаться, иметь нормальный индекс массы тела, не курить, двигаться, вовремя вакцинироваться. Регулярно проходить обследования (маммографию, колоноскопию, анализы крови), особенно если у близких родственников выявили онкологию», — сказал Александр Мясников.