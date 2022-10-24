Доктор Мясников рассказал, как правильно принимать жаропонижающие | 360°

Здоровье 24 октября 2022, 11:46 Доктор Мясников рассказал, как правильно принимать жаропонижающие Доктор Мясников: взрослым максимум нужно принимать по 4 грамма в день

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Известный доктор Александр Мясников в разговоре с журналистами телеканала «Россия 1» рассказал, как правильно принимать жаропонижающие и противовоспалительные препараты, например, парацетамол.

По словам медика, взрослым максимум нужно пить по четыре грамма действующего вещества в день. Препарат в неправильной дозировке может повлечь летальный исход.

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Врач также напомнил, что при приеме парацетамола человеку ни в коем случае нельзя пить алкоголь. Последствия от этого могут закончиться больницей, написало utro.ru.

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