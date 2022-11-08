Доктор Мясников рассказал, как правильно перейти на вегетарианство | 360°

08 ноября 2022, 23:41
Доктор Мясников рассказал, как правильно перейти на вегетарианство
Доктор Мясников: вегетарианцам стоит употреблять омега-3 жирные кислоты
Вегетарианство является неоднозначным подходом к питанию. Оно обладает большим количеством преимуществ, но имеет и ряд недостатков. Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как правильно стать вегетарианцем. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».
По словам специалиста, вегетарианство вполне отвечает принципам здорового питания. Многие писатели и философы, напомнил он, придерживались подобного образа жизни. Например, вегетарианство продвигал Лев Толстой. Поддерживают его и в буддизме.
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Мясников пояснил, что необходимо обратить внимание на то, каких веществ не хватает придерживающемуся вегетарианства человеку.
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«В первую очередь, это омега-3 жирные кислоты. [Они] в изобилии потребляются вегетарианцами с овощами, а вот с необходимыми нашему сердцу, мозгу, глазам жирными кислотами омега-3 у них проблемы», — рассказал эксперт.
Врач пояснил, что вегетарианцы могут найти это вещество в льняном масле, соевом молоке и грецких орехах. Также в рацион стоит добавить аминокислоты, железо, цинк, кальций, витамины D и B12.
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