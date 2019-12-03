Доктор Мясников рассказал как победить уныние

По его словам, уныние может быть по-настоящему опасно и даже привести к летальному исходу. Мясников подчеркнул, что уныние — это один из факторов риска сердечных заболеваний, онкологических заболеваний и диабета.

Ведущий программы «О самом главном» заявил, что люди должны научиться управлять своим настроением. Без этого хорошо себя чувствовать не получится. Чтобы побороть уныние, надо по-настоящему захотеть это сделать.

«Пока вы боретесь — вы живете, и никак иначе», — добавил Александр Мясников.