Доктор Мясников рассказал как победить уныние
Доктор и телеведущий Александр Мясников, рассказал, что самое важное в борьбе с унынием, сообщило РИА ФАН
По его словам, уныние может быть по-настоящему опасно и даже привести к летальному исходу. Мясников подчеркнул, что уныние — это один из факторов риска сердечных заболеваний, онкологических заболеваний и диабета.
Ведущий программы «О самом главном» заявил, что люди должны научиться управлять своим настроением. Без этого хорошо себя чувствовать не получится. Чтобы побороть уныние, надо по-настоящему захотеть это сделать.
«Пока вы боретесь — вы живете, и никак иначе», — добавил Александр Мясников.