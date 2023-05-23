Здоровье 23 мая 2023, 19:34 Доктор Мясников рассказал, как легко побороть приступ гнева Доктор Мясников посоветовал бороться с приступом гнева с помощью воды

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Чтобы побороть внезапную вспышку гнева, можно выпить обычной воды. Такой совет дал врач и популярный телеведущий Александр Мясников. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на эфир программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам специалиста, в такой ситуации стоит выпить стакан холодной воды и немного посидеть в неподвижном состоянии. Также можно умыться холодной водой.

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Медик пояснил, что снять напряженность поможет искренняя улыбка. Доктор заявил, что сам использует такой способ.