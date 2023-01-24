Здоровье 24 января 2023, 11:50 Доктор Мясников рассказал, как бороться с вирусом герпеса Доктор Мясников: наши дети сегодня могут избежать заражения этим вирусом freepik

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Известный российский телеведущий и врач Александр Мясников в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказал, что практически каждый человек, живущий на нашей планете, хотя бы раз заражался вирусом герпеса. Однако, по его словам, будущие поколения смогут избежать этого заражения.

Ученые разработали вакцину от вируса герпес зостер.

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«Наши дети сегодня могут избежать заражения этим вирусом, потому что появилась прививка от вируса герпес зостер. Причем от простого герпеса прививки нет, а вот от зостер она существует», — сказал доктор.

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По словам медика, эта вакцина необходима не только детям, но и всем взрослым по достижении 60-летнего возраста, чтобы предупредить реактивацию вируса.

После реактивации вируса у человека могут поражаться зрение, органы слуха, появиться менингит, энцефалит и другие серьезные проблемы, резюмировал доктор.