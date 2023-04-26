Здоровье 26 апреля 2023, 00:27 Доктор Мясников рассказал, действительно ли суп полезен для организма Доктор Мясников опроверг миф о пользе супа для организма

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По распространенному мнению суп снижает риск развития язвы. Однако известный врач и телеведущий Александр Мясников опроверг эту информацию. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам специалиста, язва возникает из-за инфекции. Как правило болезнь развивается из-за хелиобактер пилори, написали Nation News.

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По этой причине суп не поможет снизить риск возникновения язвы. Однако такое блюдо помогает организму подготовиться к приему более тяжелой пищи, написал сайт kp.ru.