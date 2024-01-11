Здоровье 11 января 2024, 17:21 Доктор Мясников рассказал, что жировой гепатоз может привести к раку и циррозу печени

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Жировой гепатоз (нарушение жирового обмена с дистрофией клеток печени) опасен тем, что может привести к развитию рака или цирроза печени. Об этом в эфире телеканала Россия 1 сообщил известный российский доктор, телеведущий Александр Мясников.

Как написало Utro.ru, особенно осторожным следует быть людям, у которых повышен уровень сахара в крови — от 5,7. В группе риска также находятся люди с ожирением и повышенным холестерином.

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Врач призвал соблюдать правильное питание, заниматься физическими нагрузками и пить пару чашек кофе в день.