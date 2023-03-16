16 марта 2023, 15:51
Доктор Мясников рассказал, что сибирская язва не передается от человека к человеку
Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников в разговоре с «Общественной службой новостей» прокомментировал ситуацию с сибирской язвой в Чувашии. Там, по последним данным, этой болезнью заразились два человека.
По словам доктора, сибирская язва действительно опасное заболевание, связанное с бациллой — бактерией Сибирской язвы. Однако передаваться эта болезнь от человека к человеку не может, а только прямым контактным методом с животными.
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«Но были и интересные случаи заболевания сибирской язвой, например, потертость воротником от овчинных полушубков, сделанных из больных овец во время Русско-Японской войны», — напомнил Мясников.
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Ранее Роспотребнадзоре пояснили, что жители Чувашии заразились сибирской язвой при разделывании тушки быка.
Болезни
Доктор Александр Мясников
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