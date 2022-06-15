Доктор Мясников рассказал, что при астме и гипертонии можно ходить в баню

Врач Александр Мясников рассказал, что астма и гипертония не являются противопоказаниями для походов в баню или сауну. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

По данным ИА Nation News, он пояснил, что париться вредно при ОРВИ. При хронических заболеваниях такого запрета нет, если человек соблюдает меру.

«В бане должно быть комфортно, в ней не нужно ничего терпеть. Только вы сами определяете, сколько времени провести в парной», — пояснил Мясников.