Доктор Мясников раскрыл секрет долголетия

«В списке „физические нагрузки, диета, медицина, лекарства“ только физические нагрузки продлевают жизнь. На втором месте — ограничение калорий и так далее», — сказал он.

Медик посоветовал отказаться от лифтов, чаще подниматься и спускаться по лестнице, отметило ИА НСН.

Мясников рекомендует не закупать продукты сразу на всю неделю, по возможности ходить в магазин пешком. Благодаря таким прогулкам будет соблюдаться иное важное правило для продления жизни — дефицит калорий.

«При частых походах в магазин вам не придется съедать большие объемы пищи, боясь, что покупки, с таким трудом донесенные до дома, испортятся», — объяснил телеведущий.

Физические нагрузки увеличатся, если отказаться от транспорта. При отсутствии такой возможности можно не доезжать непосредственно до точки назначения. Лучше проходить несколько остановок пешком, писало информационное агентство «Невские новости».

Ранее ученые открыли новый способ понизить артериальное давление. Для этого достаточно четырех чайных ложек оливкового масла первого отжима, которое богато различными активными соединениями.

А еще врачи рекомендовали отказаться от употребления переработанного красного мяса и красного вина. Эти продукты могут спровоцировать появление головной боли.