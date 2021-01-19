Доктор Мясников назвал основные причины рака

По его словам, табачный дым — это основная причина возникновения и развития раковых опухолей.

«Это 40% всей онкологии, всех раков. Считай, каждый второй получил рак от контакта с табаком. Это либо курильщик, либо вторичный курильщик, либо человек, вокруг которого курят. <…> В табачном дыме содержится около 700 канцерогенов», — заявил Мясников.

Он добавил, что онкологию может спровоцировать и неправильное питание. Если увлекаться копченым, жареным, соленым, колбасой и сосисками, то можно заработать рак не только желудка, но и других органов. Опасность представляют шпроты и пережаренное растительное масло.

По словам Мясникова, спровоцировать рак могут асбест, который встречается в некоторых стройматериалах, лак, различные инфекции, неподвижный образ жизни и алкоголь.