Доктор Мясников раскрыл неочевидный признак рака

«Если есть причина — вы злостный курильщик, вы принимаете гормональные препараты, <…> у вас была операция на бедре или вы были госпитализированы больше, чем на три дня — это все факторы риска», — заявил Мясников.

По словам врача, ромб может возникнуть из-за долгого пребывания в кресле самолета или за рулем автомобиля. Он подчеркнул, что точная причина тромбообразования позволит принимать кроверазжижающие препараты. В другом случае врач может назначить пожизненный курс лечения, чтобы избежать повторной патологии.

Ранее Мясников посоветовал метеозависимым перестать хандрить во время плохой погоды и заняться чем-нибудь, чтобы отвлечься от недомогания и плохого настроения. Если найти себе какую-нибудь активность по душе, то можно избежать проблем, связанных с реакцией организма на изменение погоды.