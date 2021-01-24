facebook_pixel
    24 января 2021, 18:20

    Доктор Мясников раскрыл неочевидный признак рака

    Андрей Иванов

    В кровеносной системе человека тромбы могут образовываться на фоне онкологического заболевания. Если есть тромбы — необходимо пройти обследование, чтобы понять, откуда они берутся и исключить опасное заболевание. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
    Доктор Мясников раскрыл неочевидный признак рака

    «Если есть причина — вы злостный курильщик, вы принимаете гормональные препараты, <…> у вас была операция на бедре или вы были госпитализированы больше, чем на три дня — это все факторы риска», — заявил Мясников.

    По словам врача, ромб может возникнуть из-за долгого пребывания в кресле самолета или за рулем автомобиля. Он подчеркнул, что точная причина тромбообразования позволит принимать кроверазжижающие препараты. В другом случае врач может назначить пожизненный курс лечения, чтобы избежать повторной патологии.

    Ранее Мясников посоветовал метеозависимым перестать хандрить во время плохой погоды и заняться чем-нибудь, чтобы отвлечься от недомогания и плохого настроения. Если найти себе какую-нибудь активность по душе, то можно избежать проблем, связанных с реакцией организма на изменение погоды.