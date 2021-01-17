Доктор Мясников раскритиковал россиян, лечащихся от COVID-19 дома

Зачастую россияне не знают, как правильно лечить COVID-19 в домашних условиях и принимают ненужные препараты. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Сколько бы разумные врачи ни говорили, что ковид — ОРЗ-болезнь, проходящая сама <…> и требует лишь вспомогательных средств, люди слышат это и кивают только до момента, пока не сталкиваются с этим сами либо в своих семьях», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Он отметил, что бывают даже случаи, когда медики в подобной ситуации начинают звонить и спрашивать: «Что бы такого выпить, чтобы уберечься от осложнений?»

«Как хорошо ответил в такой ситуации один очень известный московский главврач: „Пожмите руку тому доктору, который вам ничего не назначил!“» — сказал врач.

Потому что очень трудно, по словам Мясникова, «удержаться от искушения» и не назначить что-то пациенту, который жалуется на температуру, слабость в теле и боли. А если расспросить такого пациента, то оказывается, что и температура редко выше 38, одышки нет, а насыщение крови кислородом на пульсоксиметре — 96%. В таких ситуациях надо просто потерпеть, призывает специалист.

Как отметил доктор, напуганные пациенты требуют лечения. Но нужно проявить твердость, потому что употребление разных кроверазжижающих, гормональных препаратов, антибиотиков и других лекарств может привести к «множеству бед при нулевой пользе».

«Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию! Побочные явления могут быть даже фатальны! Мы ведь не проводим при вросшем ногте ампутацию ноги!» — подметил Мясников.

Эксперт порекомендовал россиянам лечение как при ОРЗ: покой, легкое, но калорийное питание, пить много воды, жаропонижающие и еще раз терпение. Также можно принимать витамины, цинк, интерфероны (интерферон гамма) в каплях в нос. Он также обратил внимание, что от тяжелого течения COVID-19 людей из группы риска убережет вакцинация.