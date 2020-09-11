Доктор Мясников призвал радоваться росту новых заболеваний COVID-19

Доктор Мясников призвали радоваться росту новых случаев заражения коронавирусом. Он уверен — эти цифры говорят лишь об увеличении количества положительных тестов в стране.

Об этом он рассказал изданию «Подъем«. Александр Мясников пояснил, что эти данные указывают только на увеличение положительных тестов на коронавирус, а эта цифра не имеет большого значения. Главное в ситуации с пандемией — знать, какое количество пациентов находится в реанимации, сколько переносят болезнь в тяжелой форме, а сколько пациентов уже погибли. По словам доктора, именно эти данные указывают на степень опасности коронавируса.

Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета Александр Мясников.

Врач предположил, что коллективный иммунитет сможет сформироваться за два-три года. Однако даже тогда коронавирус не исчезнет — он будет периодически возвращаться, но уже в легкой форме.

Мясников подчеркнул, что за последнее время не выросло количество умерших пациентов с подтвержденной инфекцией, а также тех, кто переносит заболевание в тяжелой форме.

По последней информации, в мире зафиксировали 27,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии более 900 тысяч человек скончались. В России выявили 1 051 874 случая заражения коронавирусом, из них 18 365 пациентов умерли, еще 868 107 человек выздоровели.