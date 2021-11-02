Доктор Мясников призвал «приструнить» антиваксеров

В России несколько дней подряд выявляют порядка 40 тысяч новых случаев COVID-19. Волна скоро пойдет на спад. Чтобы подготовиться к очередному всплеску заболеваемости, необходимо «приструнить» противников прививок.

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram сравнил ситуацию с происходящим в Великобритании, но с более высокими показателями по умершим.

«Про ежедневные уже в России цифры заражения по 40 тысяч в день. 6% положительных тестов от общего их количества. Примерно как в Великобритании. Там сегодня 37,5 тысячи и 5,5% положительных тестов», — сказал он.

Мясников добавил, что среди британцев ежедневно умирают «не тысяча с лишним, а немного более 100 человек». Все дело, по словам медика, в разнице по уровню полностью вакцинированных. В Великобритании их 68% против российских 33%. Причем вакцинированы в стране в первую очередь представители групп риска.

«Думаю, что мы достигли максимума в эту волну. Через неделю-две эта волна пойдет на спад. И у нас будет пара-тройка месяцев подготовиться к следующей, если приструним антивакцинаторов», — заявил Мясников.

Он призвал максимально эффективно использовать «холодный» период перед следующей волной. Для этого на фоне очередного спада не следует забывать сегодняшние цифры инфицирования и смертности.