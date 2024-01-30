Здоровье 30 января 2024, 14:32 Доктор Мясников призвал людей взять под постоянный контроль уровень сахара в крови, чтобы предотвратить инсульт

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Для предотвращения инсульта в первую очередь необходимо избавиться от вредных привычек, а также взять под постоянный контроль уровень сахара в крови и следить за холестерином. Об этом телеканалу «Россия 1» сообщил доктор, телеведущий Александр Мясников.

Как написало Utro.ru, в группе риска находятся люди, страдающие повышенным холестерином и имеющие избыточную массу тела. Сюда же можно отнести курильщиков и гипертоников.

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Врач призвал принять предупреждающие меры, если уже есть какие-то беспокойства.