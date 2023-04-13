Здоровье 13 апреля 2023, 14:37 Доктор Мясников предупредил россиян о возможной эпидемии кори

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С каждым годом увеличивается количество заболевших корью, что позволяет говорить о возможной эпидемии этого заболевания в России. Об этом Utro.ru рассказал телетерапевт Александр Мясников.

По его мнению, без вакцинации Россия рискует оказаться в ситуации, когда заболеваемость корью выйдет из-под контроля. Потому что до начала прививочной компании от нее ежегодно умирали до двух миллионов человек. Потом вакцинация свела заболеваемость почти на нет. Но из-за антиваксеров пострадал коллективный иммунитет.

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«Эпидемия кори грозит всегда. Я уже десять лет говорю, что эпидемии кори будут. Они идут волнами по разным странам. Но сейчас, когда общий процент привитых упал до неприемлемо низкого уровня, эпидемия может начаться в любой момент», — подчеркнул Александр Мясников.

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