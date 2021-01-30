Доктор Мясников предупредил об опасности некоторых БАДов

Некоторые биологически активные добавки (БАД) могут нанести непоправимый вред здоровью. Они содержат гормоны щитовидной железы или запрещенные вещества, соли тяжелых металлов, а также компоненты, плохо сочетающиеся с большинством известных лекарств.

Как рассказал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников, один из его знакомых пытался с помощью БАДов похудеть. Экспертиза выяснила наличие в таблетках наркотического вещества.

«Все могло кончиться нарушением мозгового кровообращения или инфарктом», — отметил Мясников.

Еще один знакомый решил улучшить БАДами потенцию и в целом был доволен эффектом. Однако пожаловался на «желтые круги перед глазами». Анализ показал присутствие в добавке лекарства, которое в сочетании с нитроглицерином могло стать смертельно опасным.

Ранее телеведущий предупредил зрителей, что популярные обезболивающие могут вызывать гипертонию, инсульт, раздражение желудка и сердечные заболевания.