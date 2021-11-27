Доктор Мясников предупредил об опасности аспирина для детей

Аспирин является опасным для детей препаратом. Его прием может обернуться астмой, отеком мозга и печени, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам медика, аспирин нельзя давать детям до 13 лет. Он пояснил, что прием препарата может стать причиной развития синдрома Рея, при котором происходит отек мозга и печени из-за недостаточного количества крови и кислорода.

«Вы не должны давать аспирин, потому что это может вызвать синдром Рея. И это очень опасная ситуация, поэтому аспирин детям противопоказан. Плюс мы знаем, что аспирин может провоцировать астму», — сказал Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что родители не должны использовать аспирин в качестве жаропонижающего средства для своих детей.

Ранее телеведущий предупредил, что во время болезни нельзя подавлять кашель. Врач отметил, что кашель является одним из самых важных рефлексов организма. Он не только очищает легкие от посторонних предметов и раздражителей, но и защищает от инфекций.