Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности изжоги

Изжога несет смертельную опасность, поскольку способна спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

Из-за изжоги кислое содержимое желудка попадает в пищевод, после чего повреждается его эпителий.

«Если у вас это длится годами, если этот клапан не закрыт, то эпителий начинает потихоньку перерождаться», — объяснил медик.

Когда изжога не проходит в течение пяти лет, может развиться синдром «пищевода Барретта». А он в свою очередь считается предраковым состоянием.

Мясников посоветовал правильно питаться, бороться с лишними килограммами и употреблять лекарственные препараты, чтобы контролировать изжогу.

Ранее Мясников предупредил о приближении новой эпидемии. По сравнению с ней коронавирус окажется тренировочным процессом. Смертельная пандемия находится в двух мутациях от человечества. Однако телеведущий не назвал точное время прихода новой инфекции.