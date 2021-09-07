Доктор Мясников предупредил о риске рака из-за употребления красного мяса

Чрезмерное употребление красного мяса может привести к развитию рака кишечника. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

В частности, в список опасных продуктов попали говядина, свинина, баранина.

«Онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Медик также считает, что к онкологическому заболеванию может привести излишняя увлеченность колбасой, ветчиной, сосисками, сардельками и беконом.

Фактором риска также является генетическая предрасположенность. Рак кишечника может появиться у людей, страдающих от язвенного колита. Мясников добавил, что в качестве профилактики такие люди после 50 лет регулярно должны проходить колоноскопию.

Ранее российские ученые и индийские ученые раскрыли механизм, приводящий к появлению метастаз при раке груди. Специалисты также нашли способ, при котором можно остановить развитие болезни. В будущем они собираются разработать таргетный препарат, который будет точечно воздействовать на определенные клетки.