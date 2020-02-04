Доктор Мясников предложил отказаться от колбасы и курения вместо паники из-за коронавируса

Доктор Мясников напомнил, что корь намного заразнее коронавируса. Он также отметил достаточно низкую смертность от него.

«От гриппа у нас ежегодно умирают десятки тысяч человек, вы не прививаетесь», — подчеркнул врач.

Вместо того, чтобы реагировать на громкие заявления об эпидемии нового вируса, Мясников посоветовал сделать прививку от гриппа и перестать курить и есть колбасу.

«Вот тогда здоровья будет больше. Потому что это реальная угроза, а все остальное пока только крики», — подчеркнул эксперт.