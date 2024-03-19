Здоровье 19 марта 2024, 11:49 Доктор Мясников посоветовал превратить домашнюю уборку в зарядку

Читать 360tv в

Человечество максимально упрощает себе быт, предпринимая все возможное, чтобы меньше двигаться, из-за этого сокращается продолжительность жизни людей. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал заслуженнный врач России и известный телеведущий Александр Мясников.

По его словам, нужно сознательно вводить в свою жизнь больше физической активности. Если нет возможности заниматься на постоянной основе или посещать спортзал, то можно хотя бы отказаться от эскалаторов и лифтов. Также врач рекомендовал ускоряться по дороге на работу. Наконец, уборку тоже лучше делать вручную, без помощи роботов-пылесосов.

Реклама

«Домашняя уборка своими руками и силами может стать отличным способом для тренировки мышц.<…> Ручная стирка белья может служить отличным упражнением для рук, снижая риск развития остеоартроза в мелких суставах кистей», — рассказал Александр Мясников.

Авторы: