Доктор Мясников посоветовал не паниковать из-за китайского вируса

По словам доктора Мясникова, 400 заболевших — «ничтожно малое количество» для Китая. При населении в 1,5 миллиарда жителей это составляет лишь 0,0000002% населения.

Врач отметил, что из Китая приходили и другие вирусы, и каждый раз ситуацию брали под контроль. Он объяснил, что подобное случается с периодичностью примерно раз в два года.

«Смертность при предыдущих вспышках атипичной пневмонии — 9-10%. Судя по всему, и в эту вспышку такая же. Если на 400 человек 30 в тяжелом состоянии, это примерно и есть 9-10%. Даже при воспалении легких, когда требуется лечение в больнице, смертность примерно такая же», — подчеркнул специалист в разговоре с телеведущим Владимиром Соловьевым.