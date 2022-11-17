17 ноября 2022, 16:55
Доктор Мясников посоветовал бросить курить, чтобы снизить риск инсульта
Доктор Александр Мясников рассказал, что курение значительно повышает риск инсульта. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».
По данным сайта utro.ru, бороться с никотиновой зависимости достаточно сложно.
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«Бросать нужно так: затянулся, бросил — и все. Потом захочется меньше», — уточнил Мясников.
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Он отметил, что при этом стоит исключить из окружения курящих людей, чтобы не было соблазна вновь прибегнуть к вредной привычке.
Курение
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