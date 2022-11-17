Здоровье 17 ноября 2022, 16:55 Доктор Мясников посоветовал бросить курить, чтобы снизить риск инсульта

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Доктор Александр Мясников рассказал, что курение значительно повышает риск инсульта. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

По данным сайта utro.ru, бороться с никотиновой зависимости достаточно сложно.

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«Бросать нужно так: затянулся, бросил — и все. Потом захочется меньше», — уточнил Мясников.

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Он отметил, что при этом стоит исключить из окружения курящих людей, чтобы не было соблазна вновь прибегнуть к вредной привычке.