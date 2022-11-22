Здоровье 22 ноября 2022, 16:15 Доктор Мясников посоветовал бросить курить, чтобы избежать тромбоза

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Доктор Александр Мясников рассказал, что курение повышает риск возникновения тромбоза. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

Сайт utro.ru уточнил, что избежать этого заболевания можно, отказавшись от вредных привычек. Кроме того, следует принимать омега-3, добавил Мясников.

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«Омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты — наверное, единственная из всех субстанций, которая активно влияет на свертываемость крови», — заключил врач.

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