03 августа 2023, 11:48
Доктор Мясников порекомендовал женщинам до 45 лет принимать фолиевую кислоту
Женщинам в возрасте от 18 до 45 лет, которые планируют беременность, необходимо принимать фолиевую кислоту. Об этом в своем Telegram -канале сообщил известный телеведущий, доктор Александр Мясников.
Витамин назначается с целью избежания дефектов в развитии нервной системы младенца, написало utro.ru.
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«Вреда никакого (многолетние исследования по приему фолиевой кислоты это подтверждают), а польза может быть», — сообщил медик.
Мясников порекомендовал начинать принимать фолиевую кислоту за месяц до планирования беременности, а затем — весь первый триместер.
Женщины
Доктор Александр Мясников
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