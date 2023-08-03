Здоровье 03 августа 2023, 11:48 Доктор Мясников порекомендовал женщинам до 45 лет принимать фолиевую кислоту

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Женщинам в возрасте от 18 до 45 лет, которые планируют беременность, необходимо принимать фолиевую кислоту. Об этом в своем Telegram -канале сообщил известный телеведущий, доктор Александр Мясников.

Витамин назначается с целью избежания дефектов в развитии нервной системы младенца, написало utro.ru.

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«Вреда никакого (многолетние исследования по приему фолиевой кислоты это подтверждают), а польза может быть», — сообщил медик.

Мясников порекомендовал начинать принимать фолиевую кислоту за месяц до планирования беременности, а затем — весь первый триместер.