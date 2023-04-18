Здоровье 18 апреля 2023, 19:01 Доктор Мясников порекомендовал восполнять нехватку витамина С напитком из шиповника

Читать 360tv в

Лучшим источником витамина С в российских широтах остается шиповник. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил телеведущий, доктор Александр Мясников.

Также в качестве источника витамина С можно использовать картофель. Особенно полезно есть молодые клубни вместе с кожурой.

Реклама

Мясников напомнил, что дефицит самого витамина приводит к развитию анемии, слабости, кровоточивости десен и выпадению зубов.

«У вас появляется сыпь, потом вокруг сыпи появляются очаги кровоизлияния. У тебя начинают кровоточить десны. А если уж симптом, то это боль, вот это первое», — процитировало utro.ru врача.