Здоровье 03 мая 2023, 13:38 Доктор Мясников порекомендовал отказаться от татуировок Доктор Мясников: все дело в наличии солей тяжелых металлов в составе красителей

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Известный российский актер и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1»предупредил россиян об опасности татуировок. По его словам, все дело в наличии солей тяжелых металлов в составе красителей, используемых тату-салонами.

Когда люди с татуировками приходят на МРТ, они испытывают чувства, подобные тому, что их кожа горит во время пожара.

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«МРТ приводит в резонанс те молекулы металла, которые находятся в составе красителей, а жжение и боль не дают закончить исследование», — процитировало utro.ru слова медика.

Мясников также предупредил, что многие анестезиологи отказываются делать прокол в области татуировки. Это чревато тем, что частицы краски могут попасть в спинно-мозговую жидкость.