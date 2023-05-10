Здоровье 10 мая 2023, 16:26 Доктор Мясников порекомендовал не употреблять зелень в большом количестве Доктор Мясников: зелень может стать причиной образования мочекаменной болезни

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Поедая зелень в больших количествах, можно заработать себе мочекаменную болезнь. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий, известный доктор Александр Мясников.

Тем людям, которые принимают препараты для разжижения крови, стоит исключить зелень из рациона, написало utro.ru.

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В целом, любая зелень в ограниченных количествах полезна для здоровья. Особенно ценна своими свойствами кинза. Она обладает противомикробным эффектом, а также полезна для умственной активности.