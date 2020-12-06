Доктор Мясников показал разницу между вакцинами от коронаируса

Главная задача, по его мнению, нейтрализовать «шипы» коронавируса, окутать их антителами, чтобы они не могли попасть на рецепторы, находящиеся на поверхности бронхов. Этот принцип был разработан в 2002 году, когда в мире бушевала эпидемия атипичной пневмонии. Разработка вакцины была на стадии предварительных испытаний на людях.

«Но стало понятно: на какой элемент вируса должна быть направлена такая вакцина, чтобы не позволить коронавирусу проникать в человеческий организм. Это так называемый spike-protein — вот те самые „шипы“ (spike — шип) на поверхности вируса, которые мы видим на всех изображениях коронавируса», — рассказал Мясников.

Вакцина не понадобилась из-за того, что атипичная пневмония ушла из человеческой истории, а разработки остались.

Единственная в мире зарегистрированная и разрешенная к использованию вакцина «Спутник V» основана на использовании частичек аденовируса,. Сходный белок этих самых «шипов» аденовируса вызывает иммунный ответ. Антитела начинают работать и против «шипов» коронавируса.

«Воздействия собственно аденовируса бояться не надо, так как он инактивированный, не живой. На сходном принципе разрабатываются вакцины Oxford и AstraZeneca», — сказал он.

Еще одна отечественная вакцина — «ЭпиВакКорона» — основана на принципе искусственного синтезирования идентичного натуральному белкового «шипа» вируса. Подобную вакцину разрабатывает американская «Нонавакс».

В Китае проходят разработки двух вакцин Sinovac и Sinopharm на основе инактивированного нового коронавируса. По такому же принципу создают вакцину в Казахстане и Индии.

Фармацевтическая компания Pfizer разрабатывает вакцину по принципу «кодировки» белкового «шипа».

«В липидной наночастице в протеин доставляется ген РНК, который перекодирует „шип“, делая его мишенью для собственных иммунных сил, провоцирующий антитела против себя. Более эффективна у молодых, побочные явления умеренны. Схожий принцип у вакцин Moderna и BioNTech», — пояснил Мясников.

По словам Мясникова, практически все вакцины вводятся инъекциями с интервалом в три недели. Более перспективными он считает вакцины с введением препарата через нос, так как коронавирус проникает в организма через дыхательные пути. Вакцины с таким методом введения находятся в стадии разработки.

«Пока же определенные надежды в этом плане возлагаются на интраназальные формы интерферон гамма как на составляющую естественного иммунитета, а также интерферон альфа», — заключил он.