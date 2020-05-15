Доктор Мясников озвучил реальное предназначение масок и перчаток

Во время распространения коронавируса необходимо надевать маски и перчатки. Но далеко не все понимают, зачем именно нужны эти средства защиты. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что с перчатками можно избежать раздражения от антисептиков. Маска же помогает не распространять вирус.

Мясников отметил, что вирусы не проникают в организм человека через кожу. Именно поэтому перчатки от него не спасут, они несут другую функцию.

«Перчатки нужны только для того, чтобы предохранить вашу кожу от раздражения от постоянного мытья рук или антисептиков. Точка! Перчатка сама по себе такой же источник вирусов и бактерий, как и немытые руки. Их надо постоянно менять после каждого контакта или обрабатывать антисептиком», — пояснил он в Telegram-канале.

При этом доктор назвал абсурдным ношение трикотажных перчаток. Такое средство защиты необходимо менять по 100 раз на день, так как в противном случае трикотажные перчатки становятся опасны и заразны для окружающих.

«Антисептиком ее не обработать. 100 раз в день ее тоже не постирать», — подчеркнул Мясников.

Кроме того, телеведущий добавил, что маски не помогут предотвратить заражение коронавирусом. Они только уменьшают риск распространения инфекции теми, кто уже заражен.

«Поскольку коронавирус распространяется в бессимптомный период, то люди могут не знать, заразны они или нет. Поэтому надеваем маски на всех. Эффективны? Ну как сказать, наверное, лучше, чем ничего», — заявил врач.

Мясников посоветовал не надевать маску в машине или в парке, если вы находитесь один. Испарения и слюна — идеальная среда для появления всех вирусов и бактерий. Самым эффективным способом защиты врач назвал дистанцирование.

«К вам подсели — встаньте и отойдите, не можете уйти — подойдите к окну, не находитесь в помещении с людьми, всегда предпочитайте ждать или встречаться на улице. Не стесняйтесь сделать замечание, если к вам кто-то жмется», — заключит ведущий.

Ранее Мясников заявил, что никакой закономерности в случаях заражения коронавирусом нет. Инфекция ведет себя хаотично и поражает людей по неизвестному принципу.